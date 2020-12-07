В Україні штормить і міцніють морози, завтра вдень до -5°

У вівторок, 8 грудня, в Україні очікується сильний вітер, вдень буде від 5° морозу до 6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"8 грудня без опадів, лише на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями невеликий сніг і дощ, ожеледь; на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях та південній частині вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, (на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла)", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики попередили про пориви вітру 25-30 м/с, високі хвилі 15-20 дм, швидке обледеніння суден на акваторії Азовського моря (II рівень небезпечності, помаранчевий).

У Києві та Київській області 8 грудня без опадів. У столиці температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу. По області - вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

9 грудня в Україні, крім південної частини, без опадів, слабка ожеледь; температура у західних областях та південній частині вnofollowночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу (у східних та північно-східних областях до 13° морозу), вдень від 4° морозу до 1° тепла.

10 грудня вночі у західних, Вінницькій, Одеській областях, вдень на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів; температура вночі 1-6° морозу, на сході та північному сході до 10° морозу, вдень близько 0°, у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на Одещині до 10° тепла.

У Києві та столичному регіоні 9 грудня без опадів, 10 грудня дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь. Вдень 10 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Температура 9 грудня вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; 10 грудня вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

11 грудня у західних, вдень і в Одеській та Вінницькій областях мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів, лише на Київщині вночі невеликі опади; 12 грудня в більшості областей невеликі опади. Температура у західних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (у східних областях вночі 2-7° морозу); на півдні Одещини та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

У столиці та на Київщині 11- 12 грудня часом невеликий мокрий сніг та дощ, вдень 11 грудня без опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

13-15 грудня в Україні, крім південно-східних та більшості західних областей, 16 грудня у північній частині, 17 грудня на Лівобережжі невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (у західних та південних областях вдень 1-6° тепла, 13 грудня на півдні Одещини та в Криму 6-11° тепла; у східній частині вночі 16 грудня 3-8° морозу).