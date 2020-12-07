На Житомирщині відкрили новий дитсадок

У селі Зарічани, що у Станишівській ОТГ на Житомирщині, у межах програми «Велике будівництво» відкрили новий дитячий садочок, будівництво якого тривало 3 роки.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Укрінформ.

«У Зарічанах відбулося відкриття нового садочка. Це ще один важливий проєкт, завершений цього року на Житомирщині в рамках програми Президента України «Велике будівництво». Усього на будівництво дитячого садочка витрачено понад 22 мільйони гривень», - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА зауважив, що через відсутність дитсадка у Зарічанах батьки були змушені відправляти дітей в інші прилеглі заклади. На його відкриття очікували 3 роки.

Дитсадок у Зарічанах відвідуватимуть понад 40 дітей. У закладі обладнали сучасні харчоблок, медичні приміщення, методичні кабінети, ігротеку та музичну залу.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko