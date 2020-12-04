На Рівненщині відремонтували ділянку дороги Н-25

Ремонт автошляху на одній з ділянок між Рокитним та Яринівкою завершено на Рівненщині у межах «Великого будівництва».

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Завершився ремонт ділянки між Рокитним та Яринівкою на автошляху Городище – Рівне – Старокостянтинів. Це один з дев’яти відрізків автошляху Н-25, які заплановано відновити в рамках президентської програми «Велике будівництво». Загальна протяжність ремонтованих ділянок Н-25 у регіоні становить 50 км. Наразі основні роботи сконцентровані на ділянці між містами Костопіль та Сарни. Усе для того, аби вже до кінця будівельного сезону забезпечити якісний та комфортний проїзд», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що враховуючи маршрутний принцип відбору ділянок ремонту у найближчі два роки автодорога Н-25, як одна з ключових транспортних магістралей Рівненської області, буде відремонтована повністю.

Цього року на Рівненщині буде прокладено рекордну кількість державних автошляхів – 116,8 км, що найбільше, ніж загалом за останні три роки.

Раніше повідомлялось, що у межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Як повідомляло агентство, Кабінет Міністрів затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото з відкритих джерел