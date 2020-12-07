У Миколаєві чоловік стріляв по неповнолітньому

У скейтпарку у Миколаєві 43-річний чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому із травматичної зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомила поліція Миколаївської області.

«6 грудня вдень до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу "Надія" чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому. Зі слів чоловіка, конфлікт стався через намагання підлітка його побити», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

У відділі поліції 43-річний чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання.

16-річний учасник конфлікту у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має.

Проте, незважаючи на домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.