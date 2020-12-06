Прифронтовому Торецьку повернули світло і тепло

У Донецькій області відновлено електропостачання в прифронтовому місті Торецьк. Котельні запущені, тепло в будинки повернуто.

Як передає Укрінформ, про це 6 грудня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Зазначено, що через відключення, яке сталось на підстанції «Щербинівка» 110 кВ, з 06:30 6 грудня було частково відключено електропостачання в місті Торецьк.

Станом на 11:30 електропостачання міста за рахунок підключення до резервної високовольтної лінії 35 кВ було відновлено та запущені котельні.

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В ОДА уточнили, що за декілька годин уже відновилося теплопостачання міста, об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

Торецьк - місто районного значення у Донецькій області, адміністративно підпорядковується Бахмутській міськраді. Населення міста становить 32 027 жителів.