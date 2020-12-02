Прифронтова Авдіївка частково залишилася без тепла через аварію

На Донеччині прифронтове місто Авдіївка частково залишилося без теплопостачання через аварію на трубопроводі.

Як передає Укрінформ, про це 2 грудня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Часткове відключення теплопостачання в місті Авдіївка відбулося внаслідок пориву трубопроводу діаметром 200 мм сьогодні, 2 грудня. Без теплопостачання залишилися 14 п’ятиповерхових житлових будинків, де проживають 3654 особи», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що температура повітря в місті становить 3 градуси морозу, температура в приміщеннях - 24 градуси тепла.

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В ОДА запевнили, що наразі немає необхідності в залученні сил та засобів Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації, що фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» завершили ремонтні роботи на водоводі Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм. В ході робіт ліквідували пошкодження (тріщину) розміром 300 мм. Подачу води в прифронтове місто Торецьк відновили.