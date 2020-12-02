Прифронтова Авдіївка частково залишилася без тепла через аварію

Прифронтова Авдіївка частково залишилася без тепла через аварію

Укрінформ
На Донеччині прифронтове місто Авдіївка частково залишилося без теплопостачання через аварію на трубопроводі. 

Як передає Укрінформ, про це 2 грудня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Часткове відключення теплопостачання в місті Авдіївка відбулося внаслідок пориву трубопроводу діаметром 200 мм сьогодні, 2 грудня. Без теплопостачання залишилися 14 п’ятиповерхових житлових будинків, де проживають 3654 особи», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що температура повітря в місті становить 3 градуси морозу, температура в приміщеннях - 24 градуси тепла.

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В ОДА запевнили, що наразі немає необхідності в залученні сил та засобів Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації, що фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» завершили ремонтні роботи на водоводі Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм. В ході робіт ліквідували пошкодження (тріщину) розміром 300 мм. Подачу води в прифронтове місто Торецьк відновили.

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