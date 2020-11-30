Авдіївка на три дні залишиться без води через ремонт на донецькій фільтрувальній

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) буде на декілька днів тимчасово зупинена на ремонт, через що без водопостачання залишаться прифронтове місто Авдіївка та три довколишні села.

Про це 30 листопада кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Так, по заявці енергопостачальної компанії, яка буде проводити ремонт та заміну обладнання, з 15:00 1 грудня до 11:00 4 грудня робота Донецької фільтрувальної станції буде зупинена», - повідомили в ОДА.

Тут зазначили, що в результаті зупинки фільтрувальної станції без водопостачання залишаться місто Авдіївка (23000 осіб) та населені пункти Ясинуватського району – с. Ласточкине (556 осіб), с. Орлівка (743 осіб) та смт Верхньоторецьке (1820 осіб), загалом це 26 119 осіб.

Підкреслюється, що споживачі заздалегідь попереджені. Крім того, в Авдіївці є резервуар питної води об’ємом 4000 куб. м, з якого вода населенню буде подаватись згідно з графіком.