Авдіївка на три дні залишиться без води через ремонт на донецькій фільтрувальній
Про це 30 листопада кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.
«Так, по заявці енергопостачальної компанії, яка буде проводити ремонт та заміну обладнання, з 15:00 1 грудня до 11:00 4 грудня робота Донецької фільтрувальної станції буде зупинена», - повідомили в ОДА.
Тут зазначили, що в результаті зупинки фільтрувальної станції без водопостачання залишаться місто Авдіївка (23000 осіб) та населені пункти Ясинуватського району – с. Ласточкине (556 осіб), с. Орлівка (743 осіб) та смт Верхньоторецьке (1820 осіб), загалом це 26 119 осіб.
Підкреслюється, що споживачі заздалегідь попереджені. Крім того, в Авдіївці є резервуар питної води об’ємом 4000 куб. м, з якого вода населенню буде подаватись згідно з графіком.