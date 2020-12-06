На Азовське море насувається шторм

У неділю, 6 грудня, в акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм та швидке обледеніння суден.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден; по портах Бердянськ та Маріуполь пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 13-15 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в Україні без істотних опадів, місцями туман, ожеледь. Температура повітря у західних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у південних, Вінницькій, Житомирській областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.