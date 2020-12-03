Трохи снігу і сильний вітер: якою буде зима в найближчі дні

В Україні у п'ятницю, 4 грудня, вдень очікується від 0 до 13° тепла, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"4 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень місцями і в Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 4 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. На Київщині також сухо, на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Температура вночі від 1° тепла до 3° морозу, вдень 1-4° тепла.

5-6 грудня в Україні хмарно, проте без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. На заході країни та на півдні Одещини вдень 6-11° тепла; на решті території країни 5 грудня від 2° тепла до 3° морозу, 6 грудня вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°, на сході та північному сході вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та Київській області 5-6 грудня сухо, температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу, вночі 6 грудня зниження до 4-9° морозу.

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7- 8 грудня в Україні холодна погода з температурою вночі 5-10° морозу, на сході та північному сході 10-15° морозу, вдень 1-7° морозу; лише на крайньому заході та півдні вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму до 7° тепла. Опади можливі 7 грудня на Закарпатті, в Карпатах; у західних, Вінницькій та Одеській областях 8 грудня очікується невеликий мокрий сніг.

У Києві і столичному регіоні 7- 8 грудня холодна без опадів погода. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.