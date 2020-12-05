Одеську облраду очолив депутат від «Слуги народу»

Депутати Одеської обласної ради обрали своїм головою представника партії «Слуга народу» Григорія Діденка.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу депутат облради від партії «Батьківщина», котрий брав участь у роботі першої сесії облради 8 скликання.

«Сесія розпочала роботу після 12-годинного блокування трибуни в сесійному залі. Переможці місцевих виборів до облради від 7-партій склали присягу, а після цього розпочали обрання керівників обласної ради. За підсумками таємного голосування депутат Григорій Діденко здобув підтримку 44 членів облради, а його суперник - представник партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадим Шкаровський набрав 40 голосів», - зазначив депутат.

Фото: odessamedia.net

Першим заступником голови облради обраний депутат від «Батьківщини» Олег Радковський.

Перша сесія облради, яка супроводжувалася блокуванням трибуни з боку представників трьох проросійських партій, штовханиною і ламанням меблів, завершила роботу близько 5-ї години ранку 5 грудня.

Як повідомлялося, протистояння в сесійній залі та біля дверей облтервиборчкому, куди не подали своєчасно заяви 9 представників «Партії Шарія», призвело до кількох зіткнень між обраними до облради. Під час штовханини поламано деякі столи, пошкоджені мікрофони, іншу звукову апаратуру, двері до виборчкому, дістала забій руки народний депутат від «ОПЗЖ» Тетяна Плачкова.

До сесійної зали двічі за день викликали наряд поліції та бригаду швидкої допомоги.

Згідно з підсумками голосування на виборах депутатів Одеської обласної ради, 5-відсотковий бар'єр подолали місцеві організації 7 партій. Найбільшу кількість мандатів отримала облорганізація партії «Опозиційна платформа - За життя» - 24. Представники «Слуги народу» в облраді можуть отримати 16 мандатів, «Довіряй ділам» - 11, «Європейської солідарності» - 10, «За майбутнє!» - 10, ВО «Батьківщина» - 7, «Партії Шарія» - 6.