В Ужгороді заборонять проїзд вантажівкам вдень

В Ужгороді вантажний транспорт повинен постачати товари в магазини до 8 ранку і після 18 вечора. Це, на думку мера, дозволить уникнути заторів в Ужгороді вранці та ввечері.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив у своєму Фейсбуці.

“Вантажний транспорт повинен постачати товари в магазини і заклади в центрі Ужгорода до 8 години ранку і після 18-ї. На цьому наголосив сьогодні на зустрічі в міській раді із підприємцями, постачальниками”, - повідомив Андріїв.

Мер Ужгорода зазначив, що місто цінує підприємців, вдячні їм за створення робочих місць, наповнення бюджету і не має наміру перешкоджати їхній діяльності.

“Жодним чином не хочемо обмежувати їхні можливості, створювати перешкоди, бо знаємо, що їм непросто, особливо зараз, у кризу. Проте в місті має бути зручно всім – ті, хто їдуть на роботу, навчання, не повинні стояти в заторах через те, що в годину пік проїзд, скажімо, на площі Корятовича, вулиці Олександра Фединця перегороджує машина, з якої вивантажують товар. Тому ініціювали зустріч, щоб обговорити все, правильно організувати”, - наголосив міський голова.

Він додав, що представники патрульної поліції пообіцяли штрафувати порушників, котрі цинічно порушують правила, в’їжджаючи у пішохідні зони.