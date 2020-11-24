«Новорічна контрабанда»: на кордоні перехопили фуру з 800 соснами

Вантажівку з нелегально вирубаними новорічними деревами затримали на ділянці відділу прикордонної служби «Гірськ» Чернігівського загону.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг. Під час огляду транспортного засобу виявилося, що закритий причіп заповнений соснами. Загалом там було 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань.

Сума завданої державі шкоди буде встановлена експертами. Тривають заходи для з’ясування всіх обставин справи.

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Компетентними органами вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального Кодексу України.

Фото, відео: ДПСУ