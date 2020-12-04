Жорстоке побиття директора стадіону в Чернігові: поліція встановила 80 причетних

Чернігівська поліція встановила особи майже 80-ти причетних до побиття директора стадіону ім. Ю.Гагаріна, а найактивнішим учасникам хуліганських дій оголосила про підозру.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Співробітники Чернігівського відділу поліції встановили поіменно майже 80 осіб, причетних до хуліганства на стадіоні та попередили їх про відповідальність. Найактивнішим учасникам інциденту сьогодні вручено повідомлення про підозри", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що правопорушників вдалося виявити попри їх намагання.

вдатися до конспірації в одязі та логістиці. Більшість із них - жителі Київщини. Правоохоронці обіцяють усіх притягнути до відповідальності перед законом.

Підозру вручили тим, хто був безпосередньо причетний до нанесення тілесних ушкоджень посадовцю.

Як повідомляло агентство, інцидент на чернігівському стадіоні ім. Ю. Гагаріна стався 24 листопада. Того дня близько 10-ї ранку група організовано привезених молодиків із символікою ФК "Десна" силоміць вивела директора Олімпійського навчально-спортивного центру "Чернігів" (стадіон імені Ю. Гагаріна) Олександра Овчаренка з кабінету, посадила у сміттєвий бак, кришкою останнього розбила чоловікові голову і викотила за межі стадіону. Після того молодиків так само організовано вивезли.

За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії, вчинені групою осіб). Досудове розслідування триває.

У коментарях для місцевих ЗМІ Овчаренко говорив, що йому вже неодноразово погрожували з невідомих номерів телефону та вимагали піти з посади, бо він нібито не дає "Десні" користуватися стадіоном.

Відомо, що на новій посаді Овчаренко працює з 19 листопада п. р. Після його призначення на сторінках соцмереж ультрас-руху ФК "Десна" заговорили про те, що нове керівництво може заборонити команді проводити на стадіоні домашні матчі. Сам Овчаренко ці звинувачення відкинув.