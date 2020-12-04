Івано-Франківськ сьогодні засвітить ялинку — мер

В Івано-Франківську новорічну ялинку засвітять завтра, 4 грудня о 18 годині.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».

« У п’ятницю засвітимо ялинку о 18 годині. Цього року вирішили засвітити раніше через невизначеність локдауну», - повідомив Марцінків.

За його словами, також в Івано-Франківську працюватиме ковзанка на відкритому повітрі. Щоправда, з карантинними обмеженнями. Її вдруге поставив підприємець зі Львова.

«Цього року ми нічого додатково не купували. Ми використовуємо все, що придбали протягом цих років: світлові арки, ялинка, ілюмінації. Жодної копійки ми не витратили на додаткову ілюмінацію. Вважаю, місто має бути гарним і свято буде», - зауважив мер.

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Раніше він повідомляв, що через епідемію коронавірусної інфекції влада ухвалила рішення на відкриття ялинки нікого не запрошувати. Натомість, працюватиме новорічний ярмарок. Щоправда тут дозволять торгувати лише промисловими товарами та сувенірами.

Відомо, що в останні роки ялинку в Івано-Франківську урочисто відкривали на свято Андрія Первозванного, яке відзначають 13 грудня. Головна ялинка Івано-Франківська - штучна. Її висота – 18 м. У 2017-му місто скерувало на придбання ялинки 500 тис. грн. Тоді ж для неї придбали енергоощадну ілюмінацію.