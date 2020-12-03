Обвинуваченого у вбивстві лідера Євромайдану Черкащини випустили з СІЗО - рішення суду оскаржать

Черкаська обласна прокуратура оскаржить рішення суду, яким відпущено під домашній арешт обвинуваченого в умисному вбивстві журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

"Повідомляємо, що, незважаючи на позицію державного обвинувачення, 2.12.2020 Городищенським районним судом змінено запобіжний захід обвинуваченому в замовному вбивстві журналіста Василя Сергієнка та вчиненні інших злочинів - з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Черкаська обласна прокуратура категорично не згодна з ухвалою суду, а тому вказане судове рішення буде оскаржено в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні.

43-річного жителя м. Київ, який підозрюється у викраденні та вбивстві активіста, учасника організації «Самооборони Євромайдану Черкаської області», члена Української республіканської партії, журналіста Сергієнка, було затримано 11.07.2015 під час замаху на вчинення нового кримінального правопорушення.

На цей час судовий розгляд триває, його хід перебуває на контролі керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур, перерізаним горлом і з кайданками на руках.

За підозрою у справі Сергієнка затримали п’ятьох осіб. Володимиру Горбенку, Валентину Завражину і Роману Недибалюку інкримінують викрадення журналіста, Володимиру Воронкову - убивство. Власника київського спортклубу "Тай" Вадима Мельника обвинувачують в організації злочину. Ще двоє фігурантів справи перебувають у розшуку.

22 серпня 2019 року Мельнику змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, дозволивши відвідувати медичні заклади. 14 листопада 2019 року Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення про його повторне взяття під варту.

Раніше Городищенський районний суд відпустив під домашній арешт обвинувачених.