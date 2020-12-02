Президент звільнив трьох голів РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій у Черкаській і Кіровоградській областях.

Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження опубліковані 2 грудня на сайті глави держави.

"Звільнити Коваленка Володимира Андрійовича з посади голови Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у розпорядженні №526/2020-рп.

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Також, згідно з розпорядженням №525/2020-рп, Зеленський звільнив Володимира Осієвського з посади голови Добровеличківської РДА Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою.

У розпорядженні №527/2020-рп уточнюється, що Зеленський звільнив Анатолія Писаренка з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області згідно з поданою ним заявою.