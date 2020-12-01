Частину України засипле снігом, на Закарпатті – до 13° морозу

В Україні у середу, 2 грудня, у північних та більшості центральних областей очікується невеликий сніг, у південній частині - дощ, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“2 грудня хмарно з проясненнями. У північних та більшості центральних областей невеликий сніг, у південній частині невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів”, - йдеться в повідомленні.

В Україні, крім південного сходу та сходу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті 8-13° морозу, вдень близько 0°; на півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та Київській області завтра невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Впродовж 3-4 грудня на території України утримається хмарна погода з проясненнями. 3 грудня вночі в Україні, крім заходу, вдень на сході та північному сході країни невеликий сніг, у південних та більшості центральних областей з дощем; температура вночі 1-6° морозу (в Карпатах 7-12° морозу), вдень близько 0°, у східних областях 1-6° морозу; у більшості південних та центральних областей вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

4 грудня без опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий сніг; температура у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на заході та півдні країни до 8° тепла.

3 грудня в більшості регіонів, 4 грудня в східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, 4 грудня у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 3-4 грудня без опадів, лише вночі 3 грудня невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура 3 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 4 грудня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У вихідні, 5-6 грудня, погода в Україні суттєво не зміниться. Зокрема, 5 грудня вночі в Одеській та Чернівецькій, вдень у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Житомирській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; 6 грудня в Україні без опадів, лише на Закарпатті вдень помірний дощ.

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Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті 10-15° тепла, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла; у східних та Сумській областях вночі 5 грудня 0-5° морозу, 6 грудня 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 5 грудня від 2° тепла до 3° морозу, 6 грудня 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; на Одещині та в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 6-12°.

У Києві 5-6 грудня синоптики обіцяють суху погоду. Температура вночі 5 грудня від 2° тепла до 3° морозу, 6 грудня 0-5° морозу; вдень 0-5° тепла.