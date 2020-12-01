У Києві спецтехніка - «на старті» через погіршення погоди

Техніка Київавтодору заздалегідь виїхала у місто на стартові позиції у зв'язку з можливим погіршенням погодних умов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Сьогодні, 1 грудня, в Києві можливий мокрий сніг: синоптики прогнозують зниження температури від +1 до -2, а після 15:00 – посилення опадів. У зв’язку із цим техніка КК «Київавтодор» заздалегідь виїхала у місто на стартові позиції, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно розпочати обробку й очищення доріг, тротуарів та мостів столиці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією підприємства, наразі готова до роботи 51 одиниця техніки. Загалом корпорація має понад 500 одиниць спецтехніки.

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Зазначається, що першочергово дорожники оброблятимуть протиожеледними засобами підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости та шляхопроводи.

Як повідомлялося, в Україні 1 грудня в окремих областях пройде мокрий сніг, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатському регіоні до 11° морозу.