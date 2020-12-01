Негода залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях
Укрінформ
В Україні внаслідок сильного вітру знеструмлені 56 населених пунктів у Сумській, Одеській та Донецькій областях.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
«В ніч з 30 листопада на 1 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у 3 областях, а саме: Сумська – 39, Одеська – 16 та Донецька – 1», - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.