Головою Львівської облради обрали Ірину Гримак

Новообрані депутати Львівської обласної ради VIII скликання на урочистій сесії обрали головою облради Ірину Гримак, яка входить до фракції «Європейської солідарності».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Шляхом таємного голосування кандидатуру Гримак на посаду голови Львівської обласної ради підтримав 61 депутат.

Конкурентом Гримак був Йосиф Ситник, кандидат від «Свободи», проте він набрав лише 5 голосів.

Тимчасова лічильна комісія видала 82 бюлетені, за якими проголосували 82 депутати, 13 з них не підтримали жодного депутата, а 3 бюлетені визнали недійсними.

Крім того, у вівторок, 1 грудня, під час урочистої сесії Львівської облради VIII скликання 83 депутати прийняли присягу на вірність українському народу та створили 9 фракцій. Найбільші з них - "Європейська солідарність" (28 депутатів), яку очолив відомий лікар-хірург Олег Дуда; "Слуга народу" (9 депутатів), якою керуватиме Максим Козицький, чинний голова Львівської ОДА. Уповноважена особа – Юрій Холод, заступник голови Львівської ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, до Львівської обласної ради VIII скликання обрано 84 депутати від дев’яти партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська Галицька партія», «За майбутнє».

Фото Львівської облради