Для запуску житомирського аеропорту потрібно майже 400 мільйонів - міський голова

Для того, щоб провести реконструкцію житомирського аеропорту і запустити його, потрібно майже 400 млн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Рік тому, коли в Житомирі проходив форум регіонів України й Білорусі, Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко прилітали в наш аеропорт. У мене була можливість показати Володимиру Олександровичу стан готовності. Він запитав – що потрібно, а я кажу, що треба приблизно 400 млн грн, щоб провести реконструкцію – і можна запускати. Він тоді пообіцяв допомогти. Тиждень тому в мене було спілкування в Офісі Президента, і є великі шанси, що місто отримає необхідну суму, бо наступного року держава виділяє 3 млрд грн на розвиток аеропортів», - зауважив Сухомлин.

Він наголошує, що аеропорту потрібен статус міжнародного, адже це дасть змогу простіше залучати інвесторів. Наразі є проєкт рішення Кабінету Міністрів про надання житомирському аеропорту статусу міжнародного.

«Держава не може дати фінансування на приватну смугу і приватний перон. Перемовини з власником аеропорту привели до того, що він дав згоду безкоштовно передати їх місту. Тепер ми можемо подаватися на державне фінансування», - додав міський голова.

Крім того, обласний центр очікує на фінансування з держбюджету електрифікації ділянки Житомир - Новоград-Волинський для того, щоб можна було запустити швидкісні потяги.

«З Києва можна було б доїхати сюди за годину, й аеропорт знаходиться недалеко від залізничного вокзалу. З Рівного буде можливість дуже швидко доїхати до житомирського аеропорту – і не потрібно добиратися в Бориспіль чи Жуляни. Поки що є в проєкті бюджету на наступний рік стрічка про електрифікацію. Але у нас в державі може бути все що завгодно. Держбюджет ще не прийняли, і навіть коли його приймуть, не факт, що це буде реалізовано», - зазначив мер.