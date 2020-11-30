У Миколаєві розвели мости, щоб пропустити десантний корабель

У Миколаєві розвели одразу три мости, щоб випустити із суднобудівного заводу середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі міської ради.

«30 листопада з ДП «Миколаївський суднобудівний завод» вийшов середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко». Щоб пропустити корабель розвели одразу три мости – Інгульський, Південнобузький (Варварівський) та пішохідний через річку Інгул», - розповіли в пресслужбі.

У корабля було відновлено пошкоджені ділянки зовнішньої обшивки та елементи конструкцій корпусу, гвинто-стернову систему, цистерни, трубопроводи тощо.

Процес пройшов без ускладнень, щоправда, на деякий час утворилися автомобільні затори, але після зведення мостів рух швидко відновився.

Слід зазначити, що у серпні минулого року цей корабель вже заходив на завод для ремонту і вийшов звідти лише у січні цього року.

«Юрій Олефіренко» був побудований ще для радянського флоту в Гданську (Польща) в 1971 році. Це один з небагатьох кораблів, який брав участь в реальних бойових діях: в складі Середземноморської ескадри - в ізраїльсько-арабському конфлікті 1973 року. Тоді його екіпаж збив літак F-4 Phantom II ВВС Ізраїлю.

З початку 90-х - в складі ВМС України під назвою «Кіровоград». Після окупації Криму корабель був переведений до Одеси, зараз базується в Очакові. У 2016 році перейменований на честь капітана 1-го рангу ВМС України Юрія Олефіренко, який загинув в збройному конфлікті на сході України.

Фото: Алла Мірошниченко