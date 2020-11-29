Тиждень в Україні почнеться з дощу і мокрого снігу

Синоптики прогнозують 30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

«У більшості південних та центральних областей мокрий сніг та дощ, в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значні опади, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на решті території місцями невеликий мокрий сніг, на Сумщині помірний, у південно-східній частині без істотних опадів.На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с.Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях від 2° тепла до 3° морозу (вночі до 5° морозу), на високогір'ї Карпат 5-10° морозу, на решті території від 1° морозу до 4° тепла (вдень на півдні до 8° тепла)», - йдеться у повідомленні.

1-2 грудня очікується хмарна з проясненнями погода. У більшості північних, центральних та південних областей місцями невеликий сніг та мокрий сніг; на решті території без опадів.Температура вночі у західних областях 2-7° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті 8-13° морозу, в Карпатах до 15° морозу, у південній частині, 1 грудня і в східних областях від 3° тепла до 2° морозу, на решті території 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у більшості південних областей 1 грудня 4-8° тепла. В Україні, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

3-4 грудня без істотних опадів, лише вдень 4 грудня на Закарпатті та в Карпатах пройде дощ. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла (3 грудня на Закарпатті та Прикарпатті 3-8° морозу, в Карпатах до 11° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних, 4 грудня і в західних областях 2-7° тепла, на Одещині та Закарпатті до 10° тепла.

У Києві та області 30 листопада температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. Місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. 1-2 грудня хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. 3-4 грудня буде без істотних опадів. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.