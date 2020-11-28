В Україні очікуються дощі з морозами та +9° з туманом

У неділю, 29 листопада, на переважній частині території України очікується дощ і мокрий сніг, температура вдень становитиме 0-5° тепла, на півдні та Дніпропетровщині 4-9° вище нуля.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Хмарно. В західних областях невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території подекуди невеликий дощ та мокрий сніг, у південних, східних та Дніпропетровській областях без істотних опадів; вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині та на Дніпропетровщині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 13°; на високогір'ї Карпат впродовж доби 4-8° морозу.

У Києві та Київській області 29 листопада місцями випадатиме невеликий дощ та мокрий сніг, у регіоні вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла, по області вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

За прогнозом синоптиків, 30 листопада - 1 грудня в західних, Житомирській та Вінницькій областях буде без опадів, лише вночі 30 листопада місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу (1 грудня на Прикарпатті 4-9° морозу), вдень близько 0° (в Карпатах вночі 30 листопада 4-9° морозу, 1 грудня 7-12°, вдень 1-6° морозу). На решті території невеликий мокрий сніг (30 листопада місцями помірний мокрий сніг, у більшості центральних та південних областей переважно дощ), лише на південному сході без опадів.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних, південно-східних областях 1-6° тепла (вночі 1 грудня зниження температури 2-4°). У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південних та східних областях східний, 7-12 м/с.

У Києві та області в ці дні очікується невеликий мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вночі 1 грудня 0-5° морозу).

У період 2-3 грудня у північних та більшості центральних областей місцями йтиме невеликий сніг, мокрий сніг; на решті території без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, 2 грудня на Прикартатті 7-9°, в Карпатах місцями до 13° морозу; вдень від 4° морозу до 2° тепла, 3 грудня на Закарпатті 2-7° тепла; у південній частині вночі та вдень від 1° морозу до 5° тепла.

У столиці та Київській області 2- 3 грудня місцями йтиме невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.