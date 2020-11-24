Морозні Карпати та Київ у тумані: як прощається осінь

В Україні невеликий дощ очікується у східних, більшості північних та центральних областей, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних, більшості північних та центральних областей невеликий дощ, вночі на сході країни з мокрим снігом, на решті території без опадів. На дорогах східних областей місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 10° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві у середу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°. У області ймовірний місцями невеликий дощ. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозують вночі 26 листопада у східних областях, вдень 27 листопада у північній частині місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. На дорогах східних областей місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях 0-5° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та у південних областях до 10° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столичному регіоні 26-27 листопада, лише вдень 27 листопада місцями невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

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В Україні на вихідні прогнозується у західних, північних та більшості центральних областей часом невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території 28 листопада без істотних опадів, 29 листопада невеликі опади переважно у вигляді дощу.

Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 0-6° тепла; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

На Київщині часом невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, 30 листопада на Лівобережжі, 1 грудня у східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів, температура вночі 1-6° морозу (30 листопада на півдні та сході близько 0°), вдень від 3° морозу до 3° тепла. 2-3 грудня переважно без опадів, температура вночі 3-9° морозу, вдень 0-5° морозу.