Мокрий сніг, туман та до +7°: чим зустріне останній тиждень осені

В Україні у понеділок опади очікуються лише північно-східніх та західних областях, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 5-10° морозу; вдень 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у північно-східній частині невеликий сніг, вдень місцями у західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. На Лівобережжі ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 5-10° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні до 9°, у східних областях близько 0°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 23 листопада опади не прогнозуються. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла, на Київщині вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

Згідно з прогнозом, 24 листопада у північній частині, центральних та східних областях, 25 листопада на сході та північному сході невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. На Лівобережжі на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 25 листопада на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° морозу; вдень в Україні 1-6° тепла, у південно-західній частині до 9°; у Карпатах вночі 24 листопада 1-6°морозу, 25 листопада 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 24 листопада невеликий дощ та мокрий сніг, 25 листопада без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Синоптики прогнозують уночі 26 листопада на сході та північному сході невеликий мокрий сніг; 27 листопада у західній частині, вдень також у північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Полтавській областях помірний дощ та мокрий сніг; на решті території (вдень 26 листопада по всій Україні) без опадів.

Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, в Карпатах місцями 6-12° морозу; вдень 1-7° тепла.

На Київщині 26- 27 листопада без опадів, лише вдень 27 листопада помірний дощ та мокрий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.