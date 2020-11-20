Ожеледиця та до +10°: якими будуть вихідні та початок тижня

В Україні у суботу у окремих областях очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень у східних, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, на сході північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 7° тепла; у східних областях вночі 2-7° морозу, вдень 1-3° морозу; на високогір'ї Карпат протягом доби 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Карпатах випав сніг

У Києві та області 21 листопада вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів.На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі від 1° тепла до 2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Згідно з прогнозом, 22 листопада у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях невеликий сніг, 23 листопада у північних та північно-східних областях, вдень і на заході країни невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів. На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла (23 листопада у південних областях 4-9° тепла); у східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Читайте також: Київ встановив ще один температурний рекорд

На Київщині 22 листопада опади не прогнозуються, 23 листопада невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом на 24-25 листопада, у північних, східних, 24 листопада й у більшості центральних областей невеликий дощ та мокрий сніг (на сході переважно мокрий сніг), на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу; вдень 1-7° тепла, на півдні країни та в західних областях до 9° тепла.

У столичному регіоні 24- 25 листопада часом невеликий дощ та мокий сніг. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Синоптики на 6-10 добу опадів не прогнозують. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, у східній частині 0-6° морозу; вдень 1-7° тепла, на крайньому півдні країни, 28-30 листопада і в західних областях місцями до 10° тепла.