Зима підкрадеться на «м’яких лапах»: в Україні знижується температура

Опади у п'ятницю ймовірні лише на крайньому заході, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ. У західній та південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині 8-13°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 27 листопада опади не прогнозуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла, на Київщині від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На вихідні в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг, 29 листопада у північно-східній частині помірні опади; лише у південно-східних, Одеській та Миколаївській областях без істотних опадів.

Вітер південний, у західних та північних областях переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 7-12°.

У Карпатах часом мокрий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Читайте також: З початку року Київ побив 27 температурних рекордів

У столичному регіоні на вихідні часом невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

Синоптики прогнозують 30 листопада у північних, більшості центральних, вночі і в західних областях невеликий сніг, на Одещині та Миколаївщині невеликий мокрий сніг та дощ.

1 грудня без опадів, лише у північних та Черкаській областях невеликий сніг.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла, в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; 30 листопада у південно-східній частині та в Криму вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°.

На Київщині на початку тижня очікується невеликий сніг. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.