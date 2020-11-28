У Запоріжжі до меморіалу жертв Голодомору несли колоски, яблука та квіти

У регіонах України у День пам'яті про жертв голодоморів проходять меморіальні заходи. Цьогоріч через карантинні обмеження вони не такі велелюдні, як зазвичай.

Про це повідомляють кореспонденти Укрінформу.

У Запоріжжі сьогодні кількадесят людей прийшли до меморіалу жертв Голодомору. Вони принесли свічки, колоски пшениці, яблука та квіти.

У Запоріжжі вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

"Щороку ми приходимо сюди вклонитися світлій пам'яті загиблих. Голод пережили мої батьки, моя бабуся пережила його тричі. Родина мого чоловіка мешкала у Київській області і загинула від голоду. Бабуся розповідала, як ноги пухли від голоду, як їли траву. Про ці страшні події пам'ятають, і це важливо", - розповіла кореспондентові Укрінформу вчителька Ельвіра Григоровська.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.