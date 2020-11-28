У Харкові відслужили панахиду біля Хреста пам'яті жертв Голодомору

У Молодіжному парку в Харкові, біля першого в Україні дерев'яного Хреста пам'яті жертв Голодомору, відслужили панахиду за загиблими.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Попри дощ більш як півсотні харків'ян зібралися біля Хреста пам'яті, встановленого ще у 1989 році. Люди тримали у руках прапори України та червоно-чорні знамена, запалені свічки, квіти, зв'язані оберемки пшениці, паляниці, а також фотографії своїх рідних, що померли від голоду. Панахиду відслужив настоятель храму ПЦУ Святого Іоанна Богослова отець Віктор Маринчак.

Панахида з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Геноцид за часів Голодомору - це відповідь радянської влади на волелюбність українців, які вже в ХІХ столітті виступали проти кріпацтва, і потім, протягом 1920-х років, тисячі повстань були в Україні проти колективізації. Радянська влада жорстоко карала повстанців. Еліта нації була знищена до пня... Влада сподівалася, що народ України не підніметься з колін, але не відбулося... Останні 30 років ми будуємо нове життя в умовах незалежності, але пам'ять про геноцид під час Голодомору завжди з нами, як і пам'ять про жертв політичних репресій", - зазначив після панахиди священнослужитель.

За словами представниці обласної організації "Просвіта", яка організувала захід, професора політології Галіни Куц, треба виховувати молоде покоління так, щоб вони відчували свою національну гідність, завжди відстоювали ім'я українців у світі.

Учасник заходу Володимир розповів кореспондентові Укрінформу, що прийшов сьогодні з портретом своєї прабабці Марії Гнатівни, яка не пережила Голодомор. "Я добре знаю про те, що тільки на території тоді столичної Харківщини загинули від голоду понад 2 млн людей, а на території України - в рази більше. Поки ми пам'ятаємо, усі вони живуть", - сказав чоловік, покладаючи квіти до Хреста пам'яті.

Після заходу усі учасники попрямували до площі Свободи, аби долучитися до загальнонаціональної акції "Запали свічку".

Акція «Запали свічу» у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Вдень у Харкові меморіальні заходи відбулися на Меморіальному комплексі пам'яті жертв Голодомору за участю священників УГКЦ й активістів ВО "Свобода" і "Правого сектору", а також у Меморіальному парку на вулиці Академіка Павлова.

Сьогодні ж "Національний корпус" у соцмережі запросив охочих до свого хабу на перегляд документального фільму про Голодомор, який відбуватиметься з дотримання правил карантину.

Порядок під час акцій забезпечили численні патрулі правоохоронців. Інцидентів не було.

Як повідомлялося, щороку в четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв голодоморів.