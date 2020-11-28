В Україні сьогодні - дощ і мокрий сніг

У суботу, 28 листопада, в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура від 2° морозу до 12° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 листопада часом невеликий дощ та мокрий сніг; у південній частині, Донецькій та Луганській областях без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві та Київській області 28 листопада очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Температура у столиці становитиме вдень 2-4° тепла, на Київщині буде 1-6° тепла.