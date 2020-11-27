На Чернігівщині з’явився «хранитель курганів»

Відомий на Чернігівщині аграрій, співвласник ТОВ "Плиски-Агро" Валерій Новицький, узяв під опіку 39 курганів, розташованих на орендованих підприємством землях.

Про це на сторінці спільноти "Хранителі курганів" у Фейсбуці розповів один з активістів руху Віталій Назаренко, передає Укрінформ.

"Підприємство Валерія Миколайовича власним коштом обгородило, вивело і взяло опіку над 39-ма курганами та давньоруським городищем площею 37 гектарів", - повідомив Назаренко.

За його словами, Новицький доєднався до всеукраїнського руху "Хранителі курганів" і демонструє іншим аграріям приклад як треба ставитись до тисячолітньої історії.

Активіст зазначив, що межі взятих під опіку пам’яток визначалися візуально, оскільки більшість були розорані ще при колгоспах. Орієнтири шукали по старих картах. Кожен знайдений курган довкола оборали, а в центрі встановили щогли з державними прапорами. Навесні ц.р. пам’ятки обсадили саджанцями сосни, та через посуху вони не прижилися. В наступному році аграрії експеримент повторять, але з висадкою вже більш стійких до зміни клімату дикої груші та дерену.

Як раніше повідомляло агентство, всеукраїнська спільнота "Хранителі курганів" утворилась у соцмережі довкола проєкту киянина Олександра Кликавки "Обсерваторія "Безводівка". Мета активістів - сприяти збереженню древніх курганів на землях сільськогосподарського призначення, які останніми роками безкарно знищуються агровиробниками.

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За інформацією фахівців обласного департаменту культури, Чернігівщина - одна з областей, яка має найбільшу кількість об’єктів і пам’яток культурної спадщини - майже 9 тисяч. З них - близько 4,7 тис. - пам’ятки археології.

Фото: gorod.cn.ua