Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Моя була лише ідея та ініціатива. Я написала пост у Фейсбуці і долучилися небайдужі люди. Мої друзі допомогли зібрати близько половини суми, а далі гроші відправляли мами, інші люди. Суми були дуже різні 7, 10, 12, 20, 1000, 2000 грн. Була навіть одна жінка, яка особисто мені привезла 10 тис. грн. Таким чином зібрані ці гроші, і ми купили сканер», - розповіла волонтерка Світлана Ярмолицька.

У Житомирі благодійники передали дитячій лікарні сканер для вен / Фото Антоніни Тугас

Жінка вирішила придбати сканер для медзакладу, коли часто перебувала в лікарнях із донькою. Дівчинка померла, а її мама за 9 днів назбирала грошей на апарат.

За її словами, за попереднім замовленням сканер для вен вартував 105 тис. грн, але обійшовся 92 тис. грн.

«На сьогоднішній день у нас перебуває на стаціонарному лікуванні 90 дітей. Важливо те, що більшість із них отримує лікування через катетеризацію периферичних вен, тому цей апарат нам допоможе. У разі складних випадків у дітей, його використовуватимуть для внутрішньо венного введення препаратів. Він перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії, де більшість дітей у важкому стані і отримують паліативну допомогу», - зазначив директор дитячої лікарні Володимир Галайда.

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Завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні Максим Морозько наголошує, що такий апарат здатний показувати великі і дрібні вени, глибину їх залягання, та як вони проходять, а це надзвичайно важливо у критичних моментах.

Лікар додав, що сканер для вен також має різні режими для типів шкіри та розмірів руки. Апарат потрібен не тільки при лікуванні дітей, а й дорослих і особливо після курсу хіміотерапії.