В Одесі поліція шукає вибухівку у 10 школах

В Одесі поліцейські перевіряють інформацію про замінування десяти шкіл.

Про це інформує поліція Одещини, передає Укрінформ.

«Інформація про це надійшла на електронну адресу поліції сьогодні зранку. На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділень поліції і рятувальники», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у четвер у Одесі шукали вибухівку у п'яти навчальних закладах. Усі об’єкти були перевірені, жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено.