В Одесі «замінували» два ТЦ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що повідомлення надійшло до поліції сьогодні о 15.33.

Для обстеження двох об'єктів у центрі міста скерували слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції, вибухотехніків та кінологів.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 листопада, зранку на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів, що знаходяться у Приморському, Малиновському та Київському районах міста. Усі об’єкти перевірені, жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Робота учбових закладів поновлена.