Прикордоння: без масок і «червоних акумуляторів»

Чому спустів КПП “Лужанка”, який півроку штурмували українці в надії перетнути кордон з Угорщиною?

Ще кілька днів тому тут вирували справжні пристрасті: черги на Лужанці, закарпатському пункті пропуску, котрий за півроку заробив собі славу найкращого КПП для переходу за кордон у період пандемії, складали по 150 автівок на день, було, що доходило й до 370.

Апогею черги досягли влітку — коли протягом липня-серпня нарід їхав на море в Хорватію, й у жовтні — коли масово поїхали за кордон роботошукачі. Вистояти і вичекати своєї черги на Лужанці — то був той ще квест, зважаючи, що мова йшла про добу-півтори, а часом дві й три. Кому як пощастить. Адже в останній місяць (і всі неофіційні особи тут говорять, що причина цьому — політика, тобто, загострення в україно-угорських стосунках) угорські митні інспектори чи паспортний контроль шукали найменших дрібниць, аби повернути тебе назад. Якщо в документах все так, що комар носа не підточить, то в твоєму авто завжди знайдеться стерильний бинт, якому зійшов термін використання, чи їдеш на “Мерседесі”, а чохли на сидіннях — зі “Шкоди”. І сміх, і гріх, але за такі огріхи угорська сторона повертала українців, котрі хотіли перетнути кордон, вистоявши по півтори доби в черзі.

Протягом останнього тижня цього нема, тому що на в'їзді до Угорщини організували посилену перевірку документів з боку представників країн, куди транзитом направляються українці — Чехії, Італії, Австрії... Перевіряють дозволи на роботу, букінг житла тощо. Сарафанне радіо швидко розповсюдило цю інформацію, і народ, якому треба за кордон, нині штурмує румунські КПП. А що ж Лужанка? А Лужанка чекає повернення заробітчан, і потепління в україно-угорських стосунках.

ДВІ ДОБИ В ЧЕРЗІ І — “ВІССО УКРАЇНА!”

Свою поїздку на Лужанку для репортажу — такого собі заміру соціальної ситуації на крайньому європейському рубежі країни я відкладала з літа. Ще тоді було не змога зрозуміти співвітчизників, котрі терпіли пекельну спеку в цих авточергах, з маленькими дітьми, тільки заради того, аби потім два тижні купатися в Адріатичному морі.

Власне, таки поїхати переконав знайомий: акурат минулого тижня вистояв у черзі на кордоні півтори доби, і повернувся, так і не поїхавши: митник на угорській стороні довго шукав зачіпку в авто (перевіряв протектори на колесах, міряв оливу в моторі, який тільки що працював, вивчав аптечку й вогнегасник, і зрештою таки знайшов тріщину на бампері знизу під фарою, про яку власник авто навіть не здогадувався). “Віссо УкрАїна” (з угорської — “Назад в Україну”!) – було сказано, і він розвернувся. Злий аж до сміху.

- Ти навіть не уявляєш, ЩО там робиться. По-перше, все обабіч дороги до КПП засмічено і буквально зас...но до такої міри, що вночі ти зайвий раз не виходиш з машини, щоб не вступити. На фоні цього обабіч дороги почерез метр стоять лотки з кавою, працюють мобільні генделики — там смажать шашлики і варять боґрач, гуде дискотека. У смітті риються місцеві ромські жінки з дітлахами, в чергах продають місця: в кінці черги місцем поступляться за 1000 гривень, перед шлагбаумом мова вже йде про сотню євро. Словом, бізнес квітне! – розказує він.

- А по-друге, вдень весь цей злий люд, збитий в черги, ще терпить одне одного, а вночі (під впливом випитих за день зігріваючих напоїв) окремі особи стають сміливіші, у них терпець уривається і нетверезі вуйки шукають собі заняття. Ми спостерігали бійку автобус-на-автобус, благання, які переходили в погрози, прикордонникам (“Ну пропусти ж ти нас вже, ну?!”) – це все залишає незабутні спогади, – саркастично підсумовує знайомий.

Того ж таки дня після розмови я вирішую також побувати в цій абсурдній реальності.

“ЛУЖАНКА” ЗАРАЗ ВІДПОЧИВАЄ

Втім, застаю уже тільки відголоски від неї. Паркуюся на заправці поблизу КПП. Тут повно людей, але видно, що ближче до пропуску на кордоні, де стоїть будка прикордонників, машин і людей майже нема. Питаюся у заправника, чому, мов.

“А ви не знаєте? Мадяри уже третій день нікого не пускають, от ніхто й не їде. Люди зміну в ситуації на кордонах швидко одне одному передають”.

Ситуацію пізніше мені пояснить Ганна Ласлов, майор ДПСУ.

- Угорська сторона уже кілька днів запровадила посилену перевірку документів осіб, які хочуть перетнути кордон з Угорщиною транзитом. На КПП на угорській стороні чергують представники країн ЄС (Чехії, Італії, Австрії), які перевіряють по базах даних дозволи на роботу, запрошення від роботодавців, букінг готелів, ПЛР-тести. Перевірка ретельна, а з документами не у всіх все добре, відтак, люди, мова йде переважно про заробітчан, перестали масово їхати в ЄС. Зараз ви тут побачите серед тих, хто проїжджає через КПП, працівників, які добираються на постійну роботу в Угорщину на підставі постійного проживання чи роботи в 30-км зоні. Також ще з вихідних уже п'яту добу стоять молдавські автобуси, що їдуть на Чехію та Італію — власники вирішують питання і шукають можливості для їхнього проходження через кордон. Працює також піший перехід: зранку люди переходять кордон, там їх чекає транспорт – і їдуть на роботу, а ввечері повертаються назад так само пішо. Ну а ми, можна сказати, зараз відпочиваємо. “Лужанка” пуста — майже уперше з часу введення карантину тут спокійно, – говорить Ганна Ласлов.

ІНФРАСТРУКТУРА ЧЕРГ. КУПА СМІТТЯ І ЖОДНОЇ МАСКИ

Дорогою до КПП на українській стороні вивчаю інфраструктуру черг. Звісно, перше, що звертає увагу, це сміття. Ним просто всіяні узбіччя. Через 5 метрів на узбіччях стоять чорні мішки з зібраними відходами, декотрі приперті під стендами з традиційними закликами дотримуватися чистоти заради спільного блага. Є також великі сміттєві контейнери. Організований збір сміття тут забезпечила сільська рада Астея (це село Берегівського району, за котрим починається дорога до кордону). Вантажівка приїжджає раз на тиждень, на неї завантажують все зібране сміття в пакетах, а збирають його місцеві комунальники.

Але навіть попри ці зусилля комунальних служб та місцевої влади, картину, на загал, це не міняє: усе буквально всіяне сміттям. Наслідки піврічних черг, словом, вбачаються з першого погляду.

До слова, ніде на узбіччях не помічаю жодної затоптаної маски! Як до речі, й на людях, що снують біля великих автобусів у чергах та кучкуються біля точок з кавою чи туалетів. Маски, як я побачу згодом, тут надягають акурат перед шлагбаумом, в інших випадках не заморочуються. Особливо екстравагантно це виглядає на фоні обов'язкової умови мати зі собою при перетині кордону ПЛР-тест з негативним результатом на ковід!

КАВА, БОГРАЧ І ПІЙСЯТ ГРАМІВ

Разом із тим дивує підприємливість місцевих. Бо поруч із купами сміття під КПП виросла й купа торгових точок. Це можуть бути столики-розкладачки, тентові генделики, автокафешки (гірші з їхніх можливих міських варіантів). Тут можна купити чаю/кави/пійсят грамів, можна з'їсти хотдог чи гірос (елементи угорської кухні, між іншим!), в генделях вам продадуть миску гарячого бограч-гуляша чи засмажать шашлик. Є навіть варіанти сніданків — у цих кафешках продають яєчню та омлети!

Очевидно, якщо б у розмові з власниками та торговцями я підняла питання, як і де вони отримували дозволи на торгівлю біля кордону, ти паче — підакцизними товарами (як цигарки та алкоголь), зі мною так жваво би не розмовляли. Підходжу до власника кавофургону, прошу собі гарячого чаю. Розпитую, як торгівля.

- Помогаем людям, чем можем, – каже на ламаній російській продавець, очевидно, угорець. – Бедные люди сутками стоят, и никому они не нужны.

“Окрім вас”, – додаю подумки. І тут же картаю себе за іронію, адже в чомусь продавець правий: опинися я в черзі, була б не проти купити у нього гарячого чаю чи кави. Ну, а комусь необхідна чарка горілки, знову ж таки – для зняття стресу. Торгівля, як-не-як, завжди лакмус: перша задовольняє потреби суспільства.

Зауважую, зліва від дороги до КПП будують МАФи. Це ще раз доводить мою тезу про торгівлю-лакмус. Якщо на кордоні підприємці будуть МАФи для продажу їжі й товарів першої необхідності, значить, незабаром черги відновляться. Інакше — хто б у це гроші вкладав?!

Ну і ще зауважую цікаву точку для прийняття їжі: одразу біля ряду біотуалетів стоїть такий собі садовий столик з лавицями. Тут можна перекусити своїм чи купленим у генделиках. Комфорт – наше все, а що ж: поїв – й одразу сходив!

ЧЕРВОНИЙ АКУМУЛЯТОР З «ТОПЧИКА» ВІДМОВ

Біля нашого КПП вітаюся з прикордонниками. Хлопці шкодують, що головні “розваги” я пропустила, кажуть, ех, якщо б приїхали ще буквально минулої п'ятниці! А зараз, мов, тут спокій і тиша. Та, кажу, чула я про ваші минулі п'ятниці. Переказую почуті трафунки, щоб переконатися — чи ж мені не прибрехали?

- Ні, то справді була така лотерея для громадян, які переходили кордон тут у нас на КПП “Лужанка”, – пояснює Вікторія Коваль, старший сержант ДПСУ. – Люди, яких завернули з тієї сторони, називали найнеймовірніші підстави, які їм знаходили для відмови у в'їзді в Угорщину.

Хлопці-прикордонники діляться своїм “топчиком” з цього приводу. На третьому місці — випадок, коли людину завернули з угорської сторони через бинт в аптечці, якому зійшов термін придатності. На другому — через чохли від “Skoda” в мерседесі. І на першому — це червоний акумулятор, це тут притча во язицех. У червоному авто має бути червоний акумулятор, сказали громадянину, і розвернули в Україну після доби в черзі. Нічого, що червоних акумуляторів у принципі не буває, вони всі сірі.

ДУХИ ЗАРАЗ НІХТО НЕ БЕРЕ

Підходжу до дьюті фрі. Хочу поцікавитися, чи добре їм заробляється на чергах. На ялинках біля магазину вже висять червоні кулі й золоті бантики, нагадують, що скоро Різдво та Новий рік. У магазині, втім, одна продавчиня. Називається “просто Марією” і каже, що ні, чергам не рада.

- Людей жалко, они, бедные, сутками здесь мучаются. Берут, в основном, воду и сигареты, что-нибудь из еды. Особой выручки из этого не чувствуем, лучше бы у нас покупали дорогой алкоголь и духи, – каже вона.

Дійсно, парфуми – це, мабуть, останнє, що хочеться купити в таких умовах.

ШКОДА ЛЮДЕЙ У ЧЕРГАХ, АЛЕ ПОЗАЧЕРГОВИЙ ПРОПУСК В ЗАКОНІ НЕ ПРОПИСАНИЙ

Питаю у Вікторії Коваль, чи часто звертаються до прикордонників з проханням просунутися у черзі — якщо діти чи старші люди в авто, чи люди їдуть на лікування або ж операцію.

- Так, звертаються, але тут може допомогти тільки людський фактор, ми просимо поставитися із розумінням водіїв у черзі попереду і дати дорогу з огляду на обставини. Часом це помагає, часом ні, навпаки – викликає спротив. Напруження сильне, люди всі нервують. Ну, а в законі позачерговий пропуск ніяк не прописаний. Тому тут таке: наважився їхати з дитиною, доведеться терпіти, – каже прикордонниця.

Питаюся, чи пробує хтось пройти “зеленкою” – кущами, поза чергою.

- Було кілька таких випадків, ми затримували громадян, котрі вирішили таким чином обійти черги. Але значна більшість зі спійманих у “зеленці” були напідпитку, ми їх повертали назад, – каже прикордонниця.

Але відмічає, що на час пандемії тут припинили діяльність так звані переправники нелегалів. З неофіційних джерел, зараз такі послуги тимчасово не надають, тому й поменшало випадків, коли на кордоні ловлять групи нелегалів, що через Україну прагнуть потрапити до ЄС.

З 11 ПУНКТІВ ПРОПУСКУ ПРАЦЮЄ ЛИШЕ П’ЯТЬ

До нас підходить речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Запитую у неї, чи є якісь спроби вирішити патову ситуацію на рівні спілкування з тією стороною.

- Такі спроби були постійно з нашого боку, коли тут на "Лужанці" стояло від 150 до 370 автомобілів у чергах. Це зараз черги зменшилися просто тому, що люди перестали їхати. Ми ніяким чином не впливаємо на наявність чи відсутність черг. Вони є, і зумовлені поглибленою перевіркою угорською стороною документів, які дають право на перебування на території Угорщини чи проїзд транзитом. Це займає багато часу, й оскільки наплив є досить великий, утворюються черги. А наплив викликаний тим, що до початку пандемії на Закарпатті працювало 11 КПП на кордоні, а станом на сьогодні пунктів, які пропускають громадян з метою транзиту, залишилося лише 5. Це “Лужанка”, “Тиса” на угорському кордоні, “Дяково”, “Солотвино” на румунському та “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною. Решта здійснюють пропуск громадян лише в 30 км зону з терміном перебування 24 години, – каже Леся Федорова.

- Що стосується взаємообміну інформацією з угорською стороною, ми постійно комунікуємо. Коли тут було накопичення від 150 до 370 машин, то й на рівні старших змін, і на рівні прикордонних уповноважених, тобто, керівництва загонів, надсилалися листи. Ми інформували угорських колег про напружену ситуацію, що люди по 5-6 діб стоять у чергах. Угорці радили нам у відповідь інформувати наших громадян про можливості використання інших пунктів пропуску на кордоні, оскільки в рамках протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції на території своєї країни вони не могли пришвидшити потік.

УКРАЇНО-УГОРСЬКА ПОЛІТИКА І ЧЕРГИ НА КОРДОНІ: Є ЗВ’ЯЗОК?

- Чи впливає на цю ситуацію політика? – запитую насамкінець.

Адже пік черг на угорському кордоні припав акурат восени, в час, коли вчергове загострилися україно-угорські стосунки. Як пам'ятаємо, у вересні на Закарпаття не пустили угорського держсекретаря Арпада Потапі, який їхав відкривати школу, потім був “виборчий” скандал із міністром Сіярто, і от буквально цими днями з кордону розвернули уповноваженого угорського міністра Іштвана Грежу, якому також заборонили в'їзд в Україну. За дивним збігом, акурат після цього випадку “Лужанка” опустіла взагалі — на угорській стороні стартувала практика поглибленої перевірки документів за участі представництв інших країн ЄС.

Прикордонники на моє питання дружно кажуть: ми таке офіційно не коментуємо, це питання не до нас.

Хоча неофіційно багато хто і з перевізників, і з усіх інших “інфраструктурних” підрозділів на кордоні підтверджують, що так, напруження на кордоні стало більшим восени, з поглибленням україно-угорської кризи.

“Якраз саме той випадок, коли, як казав класик: якщо ви не цікавитесь політикою – вона починає цікавитися вами”, – думаю я, йдучи до авто на заправці перед кордоном.

А тим часом молдавани біля автобусів п'ють свою каву і гарячий чай, і продовжують стояння на кордоні в надії, що їх таки пропустять.

Тетяна Когутич, Ужгород–Астей

Фото – автора та надані прес-службою Мукачівського прикордонного загону ДПСУ