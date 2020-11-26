На Тернопільщині оновили майже 70-річну сільську школу

У рамках програми «Велике будівництво у селі Трибухівці на Тернопільщині відремонтували корпус старої школи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«У селі Трибухівці відремонтували корпус старої школи у рамках програми «Велике будівництво». Сьогодні відбулося офіційне відкриття другого корпусу. Саме приміщення збудоване у 1954 році, ремонт тут не проводився ще з часів створення школи. В аварійному стані знаходилась покрівля, були розбиті вікна та відсутні санвузли. У корпусі старої школи замінили дах, демонтували покрівлі, замінили підлогу, провели термомодернізацію та оздоблення стін»,- йдеться у повідомленні.

Крім того, в оновленому корпусі облаштували додаткові класи та майстерні. Загальна кошторисна вартість проєкту - 10 млн 200 тис. грн.

У планах - створити на базі Трибухівської школи опорну школу, оскільки кількість дітей у селі збільшується.

Як повідомляло агентство, у рамках реалізації національного проєкту «Велике будівництво» в Тернопільській області триває будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків і 6 об’єктів спорту. А також - 237 км місцевих, комунальних і державних доріг.

Програма «Велике будівництво» ініційована Президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає масштабну розбудову інфраструктури України і включає майже 380 об’єктів.

Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тис. км доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Проєкт втілюють за бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти з місцевих бюджетів.