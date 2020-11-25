Кабмін перерозподілив 60 мільйонів на забезпечення киснем медзакладів Чернігівщини

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для забезпечення киснем медичних закладів у Чернігівській області.

Про це в Телеграмі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 млн грн», - написав Шмигаль.

Загалом, за його словами, для всіх регіонів вже виділено 1,5 млрд грн на забезпечення киснем.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.