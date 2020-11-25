Кабмін перерозподілив 60 мільйонів на забезпечення киснем медзакладів Чернігівщини

Кабмін перерозподілив 60 мільйонів на забезпечення киснем медзакладів Чернігівщини

Укрінформ
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для забезпечення киснем медичних закладів у Чернігівській області.

Про це в Телеграмі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 млн грн», - написав Шмигаль.

Загалом, за його словами, для всіх регіонів вже виділено 1,5 млрд грн на забезпечення киснем.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.

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