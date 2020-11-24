У Львові створили найбільшу реанімацію в Україні

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги облаштували найбільшу в Україні реанімацію – на 100 ліжкомісць: 50 – для хворих на COVID-19 і 50 – для пацієнтів з іншими хворобами.

Про це повідомляє директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Найбільша реанімація в Україні - 100 реанімаційних ліжок! Саме стільки їх зараз у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Від початку пандемії ми збільшували кількість місць, щоб мати змогу рятувати життя львів'янам та жителям області! 50 із них - для пацієнтів із Covid-19. І поряд із кожним - апарат ШВЛ! Укомплектувати ними реанімацію було принципово важливо, і нам це вдалося. Ще 50 ліжок - для пацієнтів з іншими хворобами: політравми, інсульти, інфаркти, сепсис та поліорганна недостатність, а також стани після тяжких операцій», - зазначає Самчук.

Реанімація у Львівській лікарні швидкої допомоги / Фото: Oleg Samchuk

За його словами, завдяки портативним ренгтген- та УЗД-апаратам лікарі лікарні мають змогу оперативно виконувати всю необхідну діагностику. Поряд із реанімацією - КТ і МРТ. У лікарні обладнана сучасна лабораторія.

Наразі в реанімації перебувають 78 пацієнтів. З них близько 30 - з коронавірусною хворобою. На апаратах штучної вентиляції легень - 13 людей. Очолює відділення анестезіології та інтенсивної терапії д.м.н. Наталія Матолінець.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 647 976 осіб.