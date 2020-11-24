На Черкащині дві вантажівки затисли легковик: загинула жінка і дитина
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Укрінформ
В Уманському районі вранці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула жінка та дитина.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Черкаської області.
"Сьогодні, близько 08:00 години ранку сталася ДТП на 545-му кілометрі автодороги "Стрий –Тернопіль – Кіровоград - Знам’янка". Між двома вантажівками затисло легковий автомобіль ЗАЗ Vida", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок пригоди в легковому автомобілі загинуло 2 особи, жінка та дитина 7 років.
Фото: ch.npu.gov.ua