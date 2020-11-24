На Черкащині дві вантажівки затисли легковик: загинула жінка і дитина

В Уманському районі вранці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула жінка та дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Черкаської області.

"Сьогодні, близько 08:00 години ранку сталася ДТП на 545-му кілометрі автодороги "Стрий –Тернопіль – Кіровоград - Знам’янка". Між двома вантажівками затисло легковий автомобіль ЗАЗ Vida", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пригоди в легковому автомобілі загинуло 2 особи, жінка та дитина 7 років.

Фото: ch.npu.gov.ua