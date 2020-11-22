На Львівщині зіткнулися ВАЗ і Lanos, четверо дітей постраждали

Під час ДТП, яка сталася напередодні, 21 листопада, в Миколаївському районі на Львівщині травмовані четверо дітей.

Про це повідомляє поліція Львівської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 листопада близько 9.30 на автодорозі Миколаїв - Жидачів - Калуш в одному з сіл Миколаївського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos, яким керував 48-річний житель Нового Роздолу, та ВАЗ-2107 під керуванням 22-річного мешканця того ж міста. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири Daewoo Lanos віком 2, 10, 11 та 14 років», - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі Миколаївського відділення поліції, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Поліція Львівської області / Фейсбук