Отруєння у ліцеї на Харківщині: у продуктах і змивах збудника захворювання не виявили

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

«За результатами лабораторного обстеження хворих та дослідження харчових продуктів, змивів з об’єктів зовнішнього середовища збудника інфекційного захворювання не виявлено. Обстеження хворих продовжується», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з двох проб води з комунального водогону, відібраних у ліцеї за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, не відповідає вимогам Держаних санітарних норм і правил.

Всі хворі, як і раніше, почуваються задовільно і лікуються амбулаторно. Навчально-виховний процес для учнів початкової школи відновили. Перед початком занять дітей оглядає медпрацівник. Але харчоблок закладу поки не працює.

Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині зафіксували спалах інфекційного захворювання. Станом на 18 листопада було 28 хворих, наступного дня їх кількість зросла до 39. На вечір 20 листопада було відомо про 43 хворих, з них 1 – вчитель початкових класів. Навчання в початкових класах закладу призупиняли до 23 листопада.

Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби в ході позапланової перевірки ліцею виявили санітарні порушення та склали на директора закладу протокол.

Поліція за фактом отруєння учнів відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.