Отруєння в ліцеї на Харківщині: на директора склали протокол про порушення санітарних норм
Про це, як передає Укрінформ, повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
«Під час обстеження закладу виявлені порушення вимог санітарного законодавства: не погоджені перспективне двотижневе меню і перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини. За виявлені порушення на директора ліцею складено протокол про порушення санітарних норм», - йдеться у повідомленні.
Тим часом, як повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі Харківської ОДА, кількість захворілих вчора збільшилася до 41 особи, 20 листопада нових хворих не виявлено.
«Захворіло 40 учнів і одна вчителька початкових класів. Усі лікуються амбулаторно», - зазначили в облдержадміністрації. Попередній діагноз дітей: «харчова токсикоінфекція?» та «гострий гастроентероколіт?». Наразі роботу харчоблоку ліцею припинена, взято зразки продуктів та змиви для дослідження. Однак санітарні лікарі не виключають, що причиною масового захворювання могла стати й ротавірусна інфекція.
Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині зафіксували спалах інфекційного захворювання. Станом на 18 листопада було 28 захворілих, наступного дня – їх кількість зросла до 39. На ранок 20 листопада відомо про 41 захворілого. Навчання в початкових класах закладу призупинено.
Поліція за фактом отруєння учнів відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.