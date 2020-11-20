На Чернігівщині знищили витік річки Остер - лівої притоки Десни

На Чернігівщині, внаслідок необдуманої людської діяльності, гине колись судноплавна річка Остер: її витік розораний і засіяний сільськогосподарськими культурами, русло пересихає й заростає чагарниками та деревами.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів (БУВР) Наталія Грудницька.

"Недавно ми були на витоку річки Остер. Там повністю відсутні ознаки болотної території, тому що все зорано й засіяно озиминою, і десь кілометрів 20 уздовж річки поля підходять впритул до берега - навіть метра відступу немає. Тобто, болото, яке живило річку, відсутнє. Повністю розорана прибережно-захисна смуга. Ділянка території в Бахмацькому районі, яка офіційно вважається витоком річки Остер, знищена", - констатувала фахівець.

Грудницька розповіла, що витік знаходиться в безлюдному місці. Колись там було торф’яне болото, тепер - поля. І причина зникнення витоку - не стільки у змінах клімату, як у непродуманій і безграмотній господарській діяльності людини.

Свого часу річку Остер було перетворено на частину меліоративної системи, штучно каналізовано й зарегульовано. На всій протяжності русла встановлені 18 гідротехнічних споруд зі шлюзами. Це дозволило людям вважати річку каналом і поводитися відповідно, зокрема, розорювати заплаву. Крім того, в різних місцях, з метою затримання води, річку перегороджували земляними перемичками. Таких споруд фахівці БУВРу виявили чотири, дві з них - повністю глухі. Їх наявність призвела до уповільнення, а згодом і до повної зупинки течії. В результаті річка стала замулюватись і заростати.

"Люди думали про свої місцеві потреби й не розуміли, що знищують усю екосистему", - зауважила очільниця БУВРу.

Останнім часом фахівці управління спільно з представниками інших структур, які можуть допомоги, всерйоз зайнялися порятунком водної артерії. Зараз на її руслі тривають роботи з розчищення дерево-чагарникової рослинності, ремонтуються шлюзи, одна за одною демонтуються убивчі перемички. На сьогодні дві вже прибрані, решту ліквідують до кінця року.

Окрім того, направлені листи в прокуратуру та в робочу групу з розорювання заплав, створену при Чернігівській ОДА. Їх водники просять розібратися з незаконним розорюванням прибережно-захисної смуги річки Остер. Виїхати на місце представники робочої групи планують на наступному тижні. Вони складуть акт, який буде передано в правоохоронні органи.

Наступного року, сказала Грудницька, роботи з порятунку річки продовжаться. Їх результатом має стати відновлення течії Остра на всій протяжності русла - від витоку до гирла Десни.

Річка Остер бере початок біля с. Кальчинівки Бахмацького району, її довжина - 199 км. Протікає Придніпровською низовиною в межах чотирьох районів Чернігівщини, у Козелецькому районі впадає в Десну.

Фото надане Деснянським БУВР