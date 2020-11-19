Спалах кишкової інфекції: початкові класи у ліцеї на Харківщині призупинили навчання

У ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині, 39 учнів якого захворіли на гостру кишкову інфекцію, призупинили навчання в початкових класах.

Про це повідомили ЗМІ в пресслужбі Харківської облдержадміністрації, передає кореспондент Укрінформу.

«Майже всі хворі – учні молодшої школи, тому всі початкові класи закрили до понеділка, 23 листопада, поки з'ясовують причини захворювання. Наразі висновків перевірки немає. Однак є підозра, що це ротавірусна інфекція», - розповіли в ОДА.

Станом на 15 годину 19 листопада у ліцеї №3 м. Дергачі станом на ранок 19 листопада захворіли 39 учнів, повідомили в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, всі хворі учні ліцею №3 лікуються амбулаторно. За даними обласного лабораторного центру МОЗ, попередній діагноз – «гастроентероколіт, токсикоінфекція».

Результати лабораторних досліджень будуть відомі через 5-7 діб.