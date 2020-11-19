У школі на Харківщині - спалах кишкової інфекції, захворіли 37 дітей
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота.
«Попередній діагноз гастроентероколіт, токсикоінфекція. Це гостра кишкова інфекція. На поточний час всі захворілі лікуються амбулаторно, а навчальний заклад працює. Наразі причини виникнення, фактори та шляхи передачі інфекції встановлюються», - сказала Махота.
За її даними, 18 листопада було 28 захворілих, на сьогодні їх уже 37. Серед учителів та персоналу захворілих немає.
У ліцеї проводяться заключна дезінфекція, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об'єктів зовнішнього середовища. Лікарі обстежують хворих і контактних осіб, проходить опитування та відвідування домашніх вогнищ, аналізується відвідуваність закладу учнями.
Результати лабораторних досліджень будуть відомі через 5-7 діб.