Аварія на столичному колекторі: поліція перевіряє обставини отруєння людей

У Києві поліція встановлює обставини отруєння людей під час ремонтних робіт колектору.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Близько 11 години до поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі на вулиці Тростянецькій у колекторі постраждали працівники. На місце негайно вирушили екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та представники інших профільних служб та відомств», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під час аварійно-ремонтних робіт колектору стався витік суміші газу, яким отруїлися троє працівників установи, наразі їм надається меддопомога. На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.

Як повідомлялося, під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі на вул. Тростянецькій, 8, сталася надзвичайна ситуація – за попередньою інформацією, витік газу.

Потім у ГУ ДСНС у м. Києві поінформували, що чотирьох працівників Київводоканалу під час ремонтних робіт у колекторі змило напором води, одного госпіталізовано.