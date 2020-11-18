У Львові поховають десантника, який загинув 16 листопада у зоні ООС

В районі проведення ООС 16 листопада 2020 року під час несення служби з охорони базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Іван Горошко.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби з охорони базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)», - повідомив Садовий.

У військовослужбовця у Львові залишилась дружина, з якою вони чекали на дитину.

Як повідомили у Львівській міськраді, прощання розпочнеться завтра, 19 листопада, о 12.00 год у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Відтак, Героя поховають на Личаківському кладовищі.

Прощальні заходи відбудуться з дотриманням карантинних обмежень, тож усіх просять бути на відстані один від одного та в засобах захисту, обов’язково — у масках чи респіраторах.