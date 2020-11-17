Мешканці селища на Харківщині перекривали дорогу - вимагали дати опалення

Мешканці смт Курилівка у Куп’янському районі на Харківщині перекривали автодорогу Куп'янськ - Ківшарівка, вимагаючи забезпечити їхнім будинкам теплопостачання.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє у Фейсбуку відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області..

«Близько 20 громадян зібрались для висловлення протесту щодо відсутності теплопостачання житлових будинків у населеному пункті. Акція відбувається в смт Курилівка Куп’янського району. Учасники рухаються по пішохідному переходу автошляху», - зазначили правоохоронці.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА Дмитро Мирний на брифінгу повідомив, що заборгованість по смт Курилівка-1 становить 1 млн 690 тис. грн, вона накопичилася за два останні опалювальні сезони. При цьому така значна сума склалася лише на 8 будинків із 252 користувачами.

«У смт Курилівка є проблема несплати за комунальні послуги. За два опалювальні сезони в багатьох споживачів є борги перед комунальним підприємством по 30-40 тис. грн. Через несплату в КП «Обласний інформаційно-технічний центр» виникла заборгованість по зарплаті в 4 млн грн, заборгованість за транспортування газу – 3,2 млн грн», - розповів Мирний.

Він зазначив, що в Курилівці було запущено дві котельні на альтернативному паливі, однак на виході теплоносій мав недостатню температуру – 27-30 градусів. 16 листопада комунальники в борг придбали вугілля, і до кінця доби температура теплоносія становитиме вже 40 градусів.

Однак у Куп’янському районі не лише в Курилівці є проблеми з опаленням: холодні батареї у мешканців ще кількох населених пунктів і в частині райцентру.

«Проблематика району полягає в тому, що протягом чотирьох років Нафтогаз наполягає, аби КП «ОІТЦ» взяло на себе борг, який, як НАК вважає, був за попереднім підприємством. За ці роки КП в судах довело, що воно не має приймати ці борги, але в НАК не бажають цього чути. Тому ми звернулися до Антимонопольного комітету за роз’ясненням, і нам пообіцяли винести це питання на засідання Кабміну. Ми маємо всі законні підстави не приймати цей борг, але станом на минулу п’ятницю ми вирішили прийняти всі борги для того, щоб укласти договори. І сьогодні вже весь пакет документів, підписаний з нашого боку, наданий. На середу-четвер нам обіцяють відкрити засувки на котельнях», - розповів Мирний.

За його словами, загальна сума боргу по району становить близько 140 млн грн, з них 105 млн - накопичені попереднім теплопостачальним підприємством, решта – КП, що обслуговує район останні 3 роки.

У пресслужбі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що на Куп’янщині для частини споживачів опалювальний сезон досі не почався, бо КП «Обласний інформаційно-технічний центр» та КП КМР «Куп’янськтеплоенерго» «не надали документи, необхідні для укладення договорів на газопостачання відповідно до ст. 22 ЗУ «Про теплопостачання» щодо правонаступництва за борговими зобов’язаннями». За даними компанії, йдеться про боргові зобов’язання у розмірі 128,3 млн грн. Також повідомляється, що 17 листопада в НАК очікують на уповноважених представників КП для підписання необхідних документів.

Як повідомлялося, опалювальний сезон 2020-2021 найраніше серед українських міст розпочали Рівне, Харків та Хмельницький – 15 жовтня. У Києві опалювальний сезон стартував 16 жовтня.