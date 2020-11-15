На Донеччині у восьми тергромадах відкрилися поліцейські станції

На Донеччині у восьми територіальних громадах відкрилися поліцейські станції.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Слов'янському відділі поліції Донецької області.

«На Донеччині меморандум про співпрацю підписали 10 об’єднаних територіальних громад. У восьми з них уже відкрилися поліцейські станції, на яких працюють поліцейські офіцери громади. Правоохоронцям створено комфортні умови для виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням правопорядку на закріпленій території», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 поліцейських офіцерів громад вже закріплені за своєю територією обслуговування і вже заступили на службу у Лиманській ОТГ, Черкаській ОТГ, Миколаївській ОТГ, Олександрівській ОТГ, Званівській ОТГ, Соледарській ОТГ, Шахівській ОТГ та Новотроїцькій селищній раді у складі Ольгінської ОТГ.

Вони пройшли спеціальний конкурсний відбір, а після цього 2,5 місяця навчалися у державному університеті внутрішніх справ, де успішно склали іспити та отримали сертифікати.

Правоохоронці несуть службу у складі піших нарядів та автопатрулів щодо недопущення вирубки лісу, спалювання листя, дотримання карантинних заходів, проводять превентивну роботу з кривдниками та іншими особами, які перебувають на профілактичних обліках. У взаємодії з соціальними службами відвідують сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Вже невдовзі поліцейські офіцери громад будуть забезпечені службовими автомобілямі.